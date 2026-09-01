”Pago” versus “crónica”

SEÑOR DIRECTOR:

Paula Escobar, en su columna (30 de agosto), intenta relativizar el fracaso de la postulación de la expresidenta Bachelet a dirigir la ONU, culpando al Presidente Kast por no haberla apoyado. Es curioso que no diga ni una palabra respecto de la intempestiva forma en que -cual conejo de mago- surgió aquella postulación. No hubo diálogo previo con el actual gobierno que tiene una línea política diametralmente opuesta a la candidata y, además, se obvió el presumible veto del Presidente Trump. Por eso, estimo que antes que del “pago de Chile” se trata más bien de la “crónica de una muerte anunciada”.

Miguel A. Vergara Villalobos