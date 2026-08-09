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    Cartas al Director

    La ciencia que Chile necesita

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    La discusión generada en torno a las bases del Concurso Fondecyt de Postdoctorado 2027 trasciende un instrumento de financiamiento. Lo que está en juego es el modelo de desarrollo científico que Chile quiere construir.

    Las economías más innovadoras del mundo no han avanzado separando las ciencias de las humanidades o las ciencias sociales. Han fortalecido ecosistemas donde la excelencia científica convive con la interdisciplinariedad y donde la innovación tecnológica dialoga permanentemente con la reflexión ética, jurídica, educativa, cultural y social.

    La inteligencia artificial es quizás el mejor ejemplo. Su desarrollo requiere ingeniería, informática y ciencia de datos, pero también filosofía para enfrentar los dilemas éticos, derecho para diseñar marcos regulatorios, ciencias sociales para comprender sus efectos sobre el empleo y la democracia, y educación para preparar a las nuevas generaciones.

    Los grandes desafíos del siglo XXI no distinguen disciplinas, y las políticas públicas tampoco deberían hacerlo. El desafío de Chile no es escoger entre ciencias y humanidades, sino construir un sistema de ciencia, tecnología e innovación capaz de integrar conocimientos para responder, con excelencia y visión de futuro, a las necesidades del país.

    Pedro Palominos Belmar

    Rector Universidad de Santiago de Chile

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