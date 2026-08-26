La conversación más importante

SEÑOR DIRECTOR:

Queremos agradecer al cardenal Fernando Chomali por su carta al mundo empresarial y por recordarnos el lugar que ocupa la empresa en Chile: “Tal vez no haya mejor política pública que promover la creación de empresas. Es un gran motor, sino el mejor, para el desarrollo del país”.

Al presentarla, nos hizo un llamado concreto: sentarnos a conversar sobre los grandes problemas de Chile.

Como empresarios cristianos recogemos este llamado y vamos a articular esta conversación, convocando a todos los actores que pueden aportar desde distintos ámbitos. Chile tiene desafíos importantes y para enfrentarlos necesitamos volver a conversar, escucharnos y buscar puntos de encuentros.

Francisca Valdés, Presidenta de USEC

María Soledad Herrera, Directora ejecutiva de USEC