SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    La gestión como valor político

    Por 
    Cartas al director
    Coquimbo, 18 de julio de 2026. Debido a las intensas precipitaciones que afectan a la zona se activaron la mayoría de las quebradas como es el caso de Islon que corto la ruta dejando aislada a localidades del sector. Alejandro Pizarro/Aton Chile Alejandro Pizarro/Aton Chile

    SEÑOR DIRECTOR:

    Este embate de la naturaleza nos ha puesto contra el espejo. La burocracia del nuevo organismo de emergencia aparentemente no da el ancho, mucho plan e ideas que no se cumplen. Alcaldes sin capacidad de gestión frente a sus tareas y, olvidando que son ellos el primer contacto del ciudadano con el Estado, algo que olvidan rápidamente pidiendo al gobierno central que haga el trabajo de toda la plana intermedia, léase delegados, gobernadores, alcaldes, concejales, Cogrid y otros tantos componentes de una burocracia que, frente a la desgracia, piden estados de excepción para que otros se hagan cargo.

    Algo no funciona o la gestión como valor político, no existe

    Jorge Sanz Jofré

    Académico Universidad del Desarrollo

    Más sobre:BurocraciaAutoridadesEmergencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno mantiene suspensión de clases en Región de Coquimbo y sectores de Atacama

    Comisión de Educación despacha proyecto que modifica el SAE tras una jornada marcada por las recriminaciones cruzadas

    Javier Macaya: “Hay un Presidente que ha logrado articular desde Demócratas hasta el Partido Nacional Libertario votando a favor proyectos relevantes”

    Comisión de Seguridad de la Cámara aprueba en general el proyecto que extiende la legítima defensa para funcionarios policiales de franco

    Cámara aprueba último punto pendiente de megarreforma a la espera de vetos y proceso ante el TC

    “Actuar con independencia” y “Menos presidencialista”: lo que proponen los postulantes a liderar la CChC

    Lo más leído

    1.
    Alimentos libres de gluten y cadena productiva

    Alimentos libres de gluten y cadena productiva

    2.
    Codelco y sus signos vitales

    Codelco y sus signos vitales

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este jueves llegaría “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados

    Este jueves llegaría “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Servicios

    Seguro de Cesantía flexibiliza sus requisitos para sectores afectados por el sistema frontal: ¿Cómo solicitarlo?

    Seguro de Cesantía flexibiliza sus requisitos para sectores afectados por el sistema frontal: ¿Cómo solicitarlo?

    Rosalía en Chile: cómo comprar las últimas entradas disponibles para sus conciertos

    Rosalía en Chile: cómo comprar las últimas entradas disponibles para sus conciertos

    Las comunas con suspensión de clases para este jueves y viernes por el sistema frontal

    Las comunas con suspensión de clases para este jueves y viernes por el sistema frontal

    Gobierno mantiene suspensión de clases en Región de Coquimbo y sectores de Atacama
    Chile

    Gobierno mantiene suspensión de clases en Región de Coquimbo y sectores de Atacama

    Comisión de Educación despacha proyecto que modifica el SAE tras una jornada marcada por las recriminaciones cruzadas

    Javier Macaya: “Hay un Presidente que ha logrado articular desde Demócratas hasta el Partido Nacional Libertario votando a favor proyectos relevantes”

    “Actuar con independencia” y “Menos presidencialista”: lo que proponen los postulantes a liderar la CChC
    Negocios

    “Actuar con independencia” y “Menos presidencialista”: lo que proponen los postulantes a liderar la CChC

    Isapres aumentan su fuerza de ventas 45% en un año y a marzo ya superan los cuatro mil vendedores

    Subsidio para la tasa de los créditos hipotecarios: solicitudes aprobadas ya sobrepasan los cupos existentes

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo
    Tendencias

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    ¿Seguirá lloviendo en la Región de Coquimbo? Esto dice el pronóstico del tiempo

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    “Por daños en la cancha”: ANFP reprograma duelo entre La Calera vs. Everton y desata la molestia de los viñamarinos
    El Deportivo

    “Por daños en la cancha”: ANFP reprograma duelo entre La Calera vs. Everton y desata la molestia de los viñamarinos

    “Le incautó el celular a Chiqui Tapia”: prensa argentina revela ofensiva del FBI y la AFA reacciona con dureza

    La ANFP suspende partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción por la emergencia climática

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27
    Tecnología

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Momoko Seto y la alabada cinta El Gran Viaje: “Nadie podría negar que estamos destruyendo nuestro planeta. Es un hecho”
    Cultura y entretención

    Momoko Seto y la alabada cinta El Gran Viaje: “Nadie podría negar que estamos destruyendo nuestro planeta. Es un hecho”

    Kneecap, la controvertida banda irlandesa debuta en Chile

    BTS al Nacional: ARMY celebra, productores piden nuevos protocolos y gobierno se alista para fans pernoctando

    Las dudas en torno al destino de los cerca de 13.000 millones de dólares que EE.UU. habría recaudado del petróleo de Venezuela
    Mundo

    Las dudas en torno al destino de los cerca de 13.000 millones de dólares que EE.UU. habría recaudado del petróleo de Venezuela

    El singular ascenso de Michelle Bolsonaro y su súbito protagonismo ante las presidenciales de Brasil

    Magistrado de EE.UU. fija para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio por narcotráfico contra Nicolás Maduro

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños
    Paula

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños

    Té yogui

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”