Coquimbo, 18 de julio de 2026. Debido a las intensas precipitaciones que afectan a la zona se activaron la mayoría de las quebradas como es el caso de Islon que corto la ruta dejando aislada a localidades del sector. Alejandro Pizarro/Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

Este embate de la naturaleza nos ha puesto contra el espejo. La burocracia del nuevo organismo de emergencia aparentemente no da el ancho, mucho plan e ideas que no se cumplen. Alcaldes sin capacidad de gestión frente a sus tareas y, olvidando que son ellos el primer contacto del ciudadano con el Estado, algo que olvidan rápidamente pidiendo al gobierno central que haga el trabajo de toda la plana intermedia, léase delegados, gobernadores, alcaldes, concejales, Cogrid y otros tantos componentes de una burocracia que, frente a la desgracia, piden estados de excepción para que otros se hagan cargo.

Algo no funciona o la gestión como valor político, no existe

Jorge Sanz Jofré

Académico Universidad del Desarrollo