La importancia de cumplir los plazos

SEÑOR DIRECTOR:

La reciente y sucesiva postergación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) constituye un caso de estudio sobre cómo la gestión técnica puede verse empañada por una estrategia comunicacional deficiente. En el ámbito de lo público, las señales importan tanto como los hechos; cumplir con los plazos y entregar información completa son elementos centrales para preservar la confianza de los agentes económicos.

El IFP actúa como termómetro de la sostenibilidad fiscal y como ancla para las proyecciones de inversión; su ausencia desajusta la planificación y eleva la percepción de riesgo sobre la trayectoria de la deuda. Hacienda debe comprender que la previsibilidad es un activo intangible tan valioso como el capital mismo.

En momentos donde la nación demanda una brújula clara sobre su trayectoria, el desorden en la agenda siembra dudas legítimas sobre la cohesión de un gobierno que parece extraviar su ruta. No sirve de mucho pagar el amargo tributo político de las medidas de shock si la palabra oficial no logra dotar de sentido al sacrificio.

Para mantener la credibilidad de la institucionalidad, es imperativo que la excelencia técnica vaya de la mano con una comunicación oportuna que evite que el esfuerzo reformista se disipe en medio de la incertidumbre. ¿Puede la precisión técnica funcionar como un criterio de adecuada gestión cuando el silencio o la demora toma el rol de portavoz?

Viviana Véjar Himsalam

Economista y profesor investigadora Faro UDD