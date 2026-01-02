La MCC y la voz del mercado

SEÑOR DIRECTOR:

El resultado de la segunda licitación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa no es un tropiezo menor: es la confirmación de un diseño que no funcionó. Que solo una aseguradora haya presentado oferta, y únicamente por una fracción, no es casualidad. Es la respuesta del mercado a una política que desoyó las advertencias técnicas formuladas.

El problema de fondo es una desconexión con la realidad. Se insistió en lanzar un seguro sin asegurar previamente una red de clínicas amplia, atractiva y confiable. Se pasó por alto un hecho básico: las personas eligen primero dónde atenderse y luego cómo financiar su atención. A ello se sumó la persistencia de un relato de “neutralidad fiscal” que la aritmética simplemente no respalda. Una cobertura más generosa y mayores pagos por prestación implican, inevitablemente, un mayor gasto público.

Negar ese costo no lo elimina; solo posterga la cuenta y la transfiere al próximo gobierno. En ese contexto, forzar ahora una adjudicación mediante trato directo no solo sería un error, sino que añadiría opacidad a un proceso ya debilitado.

Lo responsable hoy no es buscar un éxito comunicacional de corto plazo como legado de esta administración. Lo responsable es reconocer que el diseño no cumplió sus objetivos y permitir que la próxima autoridad lo corrija con evidencia, reglas claras y una red de prestadores que haga viable el modelo. Chile no necesita promesas de papel, necesita políticas de salud serias y sostenibles.

Francisco León von Mühlenbrock

Consultor senior y fundador de EFKT Consultores