La mejor señal para Chile

SEÑOR DIRECTOR:

La Cuenta Pública del Presidente Kast será recordada, entre otras cosas, por haber demostrado que las formas sí importan: el respeto a todos, el uso correcto del lenguaje, el reconocimiento al esfuerzo del propio equipo, el declarar los propios errores y señalar claramente el punto en el horizonte hacia donde debe navegar este maravilloso buque llamado Chile.

Ese sentido de unidad nacional que subyace del tono y de la coherencia de los temas tratados por el Presidente, es la mejor señal de que vamos navegando en el rumbo correcto.

Francisco Romero Iragüen

Perito Naval