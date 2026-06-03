La mejor señal para Chile
SEÑOR DIRECTOR:
La Cuenta Pública del Presidente Kast será recordada, entre otras cosas, por haber demostrado que las formas sí importan: el respeto a todos, el uso correcto del lenguaje, el reconocimiento al esfuerzo del propio equipo, el declarar los propios errores y señalar claramente el punto en el horizonte hacia donde debe navegar este maravilloso buque llamado Chile.
Ese sentido de unidad nacional que subyace del tono y de la coherencia de los temas tratados por el Presidente, es la mejor señal de que vamos navegando en el rumbo correcto.
Francisco Romero Iragüen
Perito Naval
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.