La tozudez del centro

SEÑOR DIRECTOR:

Cuando el candidato de derecha -no de ultraderecha- José Antonio Kast, muestra clara ventaja en las encuestas, los fácticos del centro hacen todo lo posible por desprestigiar a un candidato que ha mostrado consistencia, claridad y valentía para enfrentar a una izquierda ortodoxa, anticuada e ineficaz. La semana pasada se transformó en el epicentro de críticas de diversos personeros, con serios problemas de comprensión de lectura. Al menos una decena de columnistas, incluyendo rectores, exministros, abogados y miembros del gobierno, atacaron a Kast por algo que no dijo. Lo han culpado por adelantado de una serie de acciones “que tomaría en su gobierno”.

Parece haber llegado el momento, de que todos aquellos exfuncionarios de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, se sumen a Kast y ganemos un tiempo valioso para Chile. El deterioro del país es brutal. Es bonito hablar de acuerdos y de diálogo, pero cuando la contraparte no cumple ni ha cumplido las reglas del juego, el eterno diálogo es tiempo perdido.

Gane Kast o Matthei, la izquierda saldrá a la calle junto a un gran contingente que se quedará sin “pega” y buscarán por todos los medios enfrentar al gobierno que asuma. No nos engañemos. Seamos adultos en los análisis polítícos. La verborrea progresista agotó a los chilenos. Llegó la hora de trabajar más y no menos, de estudiar más y no menos, de respetar a la autoridad, de diversificar la cultura y de recuperar la senda del crecimiento.

Jara, con su sonrisa socarrona, fue capaz en el pasado de embaucar a dirigentes empresariales y a políticos de centroderecha, hasta aprobar una pésima ley de las 40 horas. Ahora van por la negociación ramal, por aumentos irresponsables en el salario mínimo y por una mayor presencia del Estado en salud y educación.

Andrés Montero