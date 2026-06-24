Las otras incivilidades

SEÑOR DIRECTOR:

Son incivilidades pasear con perros sueltos, sin collares y bozales, por espacios publicos, plazas parques y veredas. También son incivilidades, estacionar los vehículos en las veredas, obstaculizando el tránsito de vecinos y peatones.

Debe ser tarea de los municipios implementar sistemas de control y denuncia, en procura de mejores barrios y ciudades para vivir y convivir seguros, educada y amigablemente.

Marcos A. Ceresuela M.