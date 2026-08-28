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    Cartas al Director

    Le cobramos la palabra

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    Cartas al director
    13/03/2026 - Cristian valenzuela. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    SEÑOR DIRECTOR:

    En abril de 2022, a menos de un mes de instalado el gobierno de Gabriel Boric, Cristián Valenzuela publicó en este medio una columna titulada, sin sutilezas, “El Practicante”. Allí escribió que “los chilenos no merecen seguir gobernados por un estudiante en práctica ni por un gabinete de pasantes que viene a probar suerte en el sector público”. Quien redactó ese manual para descalificar a un gobierno por amateur es hoy el coordinador de asesores del gabinete del Presidente José Antonio Kast.

    Vale la pena tomarle la palabra. Le reprochó a Boric no haber nombrado a 24 de 307 seremis. En apenas cinco meses, el gobierno de Kast ha visto salir a 43 autoridades de primera línea: tres ministras, seis subsecretarios, un delegado presidencial provincial y 33 seremis. Habló de “coherencia institucional”, y su propio gabinete discute en público más de lo que gobierna con disputas públicas entre ministros.

    Denunció “pirotecnia comunicacional” y exigió “más seguridad pública, mejor gestión y humildad al gobernar”. ¿La respuesta del gobierno? Pura “pirotecnia comunicacional” con su llamado plan cancerbero y la Agenda Contra el Crimen Organizado (ACOT) con una reforma constitucional cataloga de manera transversal como iliberal y de ser una locura.

    Quien tituló “El Practicante” para humillar a un gobierno entero tiene ahora la obligación de demostrar que su equipo no es exactamente eso. Las cifras, por ahora, juegan en su contra y el estándar de cumplimiento no lo puso la oposición, lo dejó escrito por adelantado el propio asesor del Presidente Kast. Así que le cobramos la palabra: : “Chile necesita un Presidente, no un practicante, y es hora de que nuestro mandatario asuma en propiedad un cargo que le está quedando grande”.

    Sebastián Vergara

    Secretario general del PPD

    Más sobre:ColumnaGobierno de BoricCristián ValenzuelaGobierno de Kast

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