Lectura en los PME

SEÑOR DIRECTOR:

Contar con bases sólidas en lenguaje y matemática es esencial para que los niños y niñas puedan avanzar en sus aprendizajes de manera fluida, evitando las brechas educativas. La decisión del Mineduc de reforzar la lectura fluida los dos primeros años de básica es una gran iniciativa que permitirá a aquellas generaciones obtener los conocimientos necesarios. Sin embargo, surge una pregunta urgente: ¿qué ocurre con los estudiantes de tercero básico que aún no alcanzan las competencias mínimas en estas materias?

Entendemos la importancia de generar instancias que permitan a los niños, niñas y adolescentes reducir las brechas incluso en cursos superiores. Iniciativas como las tutorías personalizadas online pueden ser una herramienta clave para apoyar a estos estudiantes y evitar que queden rezagados. Por lo mismo, hacemos un llamado a que cada vez más personas, y ojalá universidades, se sumen a esta importante labor, para que entre todos podamos fortalecer este acompañamiento para reforzar el aprendizaje del aula.

Francisca Lewin

Directora ejecutiva Fundación Conectado Aprendo