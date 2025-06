SEÑOR DIRECTOR:

Brillante la columna de María José Naudon (07 junio), que desenmascara el lenguaje orwelliano imperante en la política, que “más que comunicar, encubre”. En los hechos, “las palabras ya no representan ideas sino percepciones” que se manipulan según los intereses electorales.

Así, violenta la inteligencia que Jeanette Jara intente presentarse como una candidata de centroizquierda, y no de la izquierda dura; igualmente es cuestionable el coraje político que pretenden monopolizar los Republicanos, que podría no ser más que “orgullo por no ceder”.

Miguel A. Vergara Villalobos