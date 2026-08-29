Ley del Cáncer: consenso y resultados

Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio. Foto: Pexels

SEÑOR DIRECTOR:

Chile cuenta con una Ley Nacional del Cáncer que esta semana cumple seis años y, este mismo año debió declarar una histórica Alerta Sanitaria para enfrentar más de 30 mil atenciones oncológicas con tiempos de espera prolongada. Se trata de una contradicción que debe interpelarnos.

El Registro Nacional del Cáncer sigue sin estar plenamente implementado y la Red Oncológica continúa incompleta. No son asuntos administrativos, son herramientas clave para gestionar el cáncer en nuestro país, focalizar los recursos, tomar decisiones con evidencia y actuar con sentido de urgencia.

Existe un amplio consenso transversal sobre las brechas que debemos abordar. El desafío ahora es transformar ese consenso en decisiones, acciones y resultados.

Creemos que una Ley del Cáncer que no logra llegar a tiempo a las personas, sigue siendo una tarea pendiente del Estado.

Alicia Aravena

Directora ejecutiva Observatorio del Cáncer