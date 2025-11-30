Leyes sin recursos

SEÑOR DIRECTOR:

Constanza Lara, en reciente carta, levanta la dificultad que traerá la implementación de la Ley de Convivencia -actualmente en discusión en el Congreso Nacional- sin ningún recurso asociado.

Esto se suma a otras leyes que se han aprobado en el último tiempo (como la Ley TEA, la de prohibición de los celulares y la de actividad física) que con buenas intenciones, pero sin ningún recurso, sobrecargan a un ya híper recargado sistema escolar.

El lector pensará que si no hay plata, son letra muerta. Pero, no es así, dado que la Superintendencia de Educación fiscaliza su cumplimiento. Por lo tanto, cada nueva ley se convierte en más recarga para los equipos escolares quienes deben cumplir con todas las exigencias con los mismos recursos.

Lo que les hace falta a las escuelas son apoyos. No más normativa.

Trinidad Montes S.

Magdalena Plant R.

Red Directiva