Libertad de prensa

SEÑOR DIRECTOR:

Es una buena noticia que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y la Corte de Apelaciones denegaran con contundencia la solicitud de la fiscal Paulina Díaz de acceder a llamadas, datos, contactos y georreferenciación de los celulares de 11 periodistas.

La democracia se sostiene con fuerza en la ciudadanía, la política y la prensa. Siempre que alguno de estos tres vértices es atacado, es la democracia misma la puesta en jaque y, lamentablemente, hay suficientes ejemplos de gobiernos autoritarios cuya primera acción es querer mermar uno o más de estos pilares.

La solicitud de la fiscalía es una amenaza al ejercicio de los reporteros y resulta inaceptable en sí misma, pues muestra un desconocimiento profundo del marco legal y ético que protege al ejercicio del Periodismo, marco que, por cierto, no es exclusivo de nuestro país, sino de toda nación que se diga democrática.

Quienes nos dedicamos a formar periodistas vemos con preocupación estas intentonas por amordazar a la prensa, pero también nos alegra y da tranquilidad saber que las instancias superiores frenan en seco semejante amenaza a la democracia.

Alberto Pedro López-Hermida

Director Escuela de Periodismo

Universidad Finis Terrae