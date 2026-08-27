Licitaciones de casinos
SEÑOR DIRECTOR:
El reciente editorial de este medio sobre las fallidas licitaciones de casinos entrega una señal que merece atención. Detrás de estos procesos no está solo una industria: están miles de empleos formales, proveedores, actividad turística, recursos para municipios y gobiernos regionales, además de una vitrina relevante de entretención y difusión para artistas nacionales.
Cuando un casino pierde viabilidad, el impacto no termina en sus salas. Se extiende a hoteles, restaurantes, transporte, comercio, productoras, servicios, proveedores locales y trabajadores que forman parte de una cadena de actividad económica especialmente relevante en regiones.
Por eso, las últimas licitaciones no pueden analizarse únicamente desde cuánto está dispuesto a pagar un operador. Obligan a revisar si las condiciones actuales permiten sostener proyectos capaces de invertir, generar empleo y seguir aportando a sus territorios.
Cecilia Valdés
Presidenta ejecutiva
Asociación Chilena de Casinos y Juegos
Lo Último
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.