SEÑOR DIRECTOR:

El reciente editorial de este medio sobre las fallidas licitaciones de casinos entrega una señal que merece atención. Detrás de estos procesos no está solo una industria: están miles de empleos formales, proveedores, actividad turística, recursos para municipios y gobiernos regionales, además de una vitrina relevante de entretención y difusión para artistas nacionales.

Cuando un casino pierde viabilidad, el impacto no termina en sus salas. Se extiende a hoteles, restaurantes, transporte, comercio, productoras, servicios, proveedores locales y trabajadores que forman parte de una cadena de actividad económica especialmente relevante en regiones.

Por eso, las últimas licitaciones no pueden analizarse únicamente desde cuánto está dispuesto a pagar un operador. Obligan a revisar si las condiciones actuales permiten sostener proyectos capaces de invertir, generar empleo y seguir aportando a sus territorios.

Cecilia Valdés

Presidenta ejecutiva

Asociación Chilena de Casinos y Juegos