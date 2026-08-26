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    Cartas al Director

    Parque Juan XXIII

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Después de décadas de abandono, transformando un bello lugar en un sitio peligroso y acabado y gracias a la gestión entusiasta del actual alcalde de Ñuñoa el recordado Parque Juan XXIII está resucitando. Por mucho tiempo sus recordadas baldosas fueron reemplazadas por planchones de cemento; de ellas hoy se hacen réplicas las que están instalándose en sus pasadizos. Se ha recuperado el anfiteatro y sin duda el futuro depara grandes sorpresas para quienes hemos sido ñuñoinos originales y recorrimos estos lugares en nuestra niñez y juventud

    Felicitaciones al alcalde por esta notable gestión para proteger de manera real el patrimonio.

    ¡Así se hace !

    Óscar Acuña Poblete

    Abogado

    Más sobre:PatrimonioÑuñoaPlaza

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