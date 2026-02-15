SEÑOR DIRECTOR:

El Minsal publicó el estado de situación de las listas de espera 2025, así como los fallecidos en los registros de 2024. En la lista no GES destaca el aumento de los egresos por sobre los ingresos. Situación verificada más intensamente los meses de septiembre a noviembre, que no había ocurrido en cuatro años de gestión. Será misión de las nuevas autoridades indagar en las causas, para profundizar las medidas adoptadas. Se debe mantener una mayor actividad persistentemente, sin caídas abruptas, como la registrada en diciembre.

En las atenciones GES se logró disminuir la mediana de espera (es decir, cuánto ha tardado en atenderse la persona que está al medio de la fila) a 65 días, pero el promedio de espera es exactamente el doble. En el caso de las consultas con especialista, aquella diferencia es de más de tres meses. En las cirugías, más de cuatro meses. De hecho, en estos últimos dos tipos de espera, tres de cada cinco personas llevan en la fila más de seis meses y uno de cada tres lleva más de un año.

Por otro lado, persisten realidades dramáticas que deben movilizar a la acción diligente. Tal como lo aseveró el Presidente electo, el país no puede ser indiferente a las más de 40 mil personas fallecidas en las listas de espera. Para el 2024 se informaron 41.193 personas (5.778 en GES y 35.415 en no GES).

Si bien hubo más de 3,8 millones de egresos en 2025, cerca de una de cada cinco no estuvo asociada a una atención efectiva. Asimismo, más del 71% de las cirugías suspendidas fueron por motivos administrativos o atribuibles al equipo quirúrgico.

En ese sentido, lo adecuado parece ser ponderar la realidad en su conjunto. Urge hacerse cargo de los problemas estructurales y de incentivos de la red de prestadores estatales. Ya está hecha la entrega, ahora toca ver cómo avanzará el siguiente turno en la gestión sanitaria.

Jorge Acosta

Director Ejecutivo IPSUSS - Universidad San Sebastián