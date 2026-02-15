SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Listas de espera

    Por 
    Cartas al director
    Listas de espera

    SEÑOR DIRECTOR:

    El Minsal publicó el estado de situación de las listas de espera 2025, así como los fallecidos en los registros de 2024. En la lista no GES destaca el aumento de los egresos por sobre los ingresos. Situación verificada más intensamente los meses de septiembre a noviembre, que no había ocurrido en cuatro años de gestión. Será misión de las nuevas autoridades indagar en las causas, para profundizar las medidas adoptadas. Se debe mantener una mayor actividad persistentemente, sin caídas abruptas, como la registrada en diciembre.

    En las atenciones GES se logró disminuir la mediana de espera (es decir, cuánto ha tardado en atenderse la persona que está al medio de la fila) a 65 días, pero el promedio de espera es exactamente el doble. En el caso de las consultas con especialista, aquella diferencia es de más de tres meses. En las cirugías, más de cuatro meses. De hecho, en estos últimos dos tipos de espera, tres de cada cinco personas llevan en la fila más de seis meses y uno de cada tres lleva más de un año.

    Por otro lado, persisten realidades dramáticas que deben movilizar a la acción diligente. Tal como lo aseveró el Presidente electo, el país no puede ser indiferente a las más de 40 mil personas fallecidas en las listas de espera. Para el 2024 se informaron 41.193 personas (5.778 en GES y 35.415 en no GES).

    Si bien hubo más de 3,8 millones de egresos en 2025, cerca de una de cada cinco no estuvo asociada a una atención efectiva. Asimismo, más del 71% de las cirugías suspendidas fueron por motivos administrativos o atribuibles al equipo quirúrgico.

    En ese sentido, lo adecuado parece ser ponderar la realidad en su conjunto. Urge hacerse cargo de los problemas estructurales y de incentivos de la red de prestadores estatales. Ya está hecha la entrega, ahora toca ver cómo avanzará el siguiente turno en la gestión sanitaria.

    Jorge Acosta

    Director Ejecutivo IPSUSS - Universidad San Sebastián

    Más sobre:Listas de esperaMinsalGES

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hasta 37°C: Presidente Boric llama a extremar cuidados tras alerta meteorológica por altas temperaturas en la zona central

    Al menos 12 palestinos mueren en nuevos ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego

    La Moneda alista su último 8M: abre licitación y proyecta acto con 600 personas

    De republicanos al Frente Amplio: Servel rechaza el balance contable de 14 de los 24 partidos políticos

    Diputado Marcos Ilabaca (PS) y división en el oficialismo: “A Elizalde le ha faltado proactividad”

    Cadem: 35% espera que cambios positivos con nuevo gobierno de Kast ocurran en los primeros seis meses de mandato

    Lo más leído

    1.
    Ley de aplicaciones de transporte

    Ley de aplicaciones de transporte

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Hasta 37°C: Presidente Boric llama a extremar cuidados tras alerta meteorológica por altas temperaturas en la zona central
    Chile

    Hasta 37°C: Presidente Boric llama a extremar cuidados tras alerta meteorológica por altas temperaturas en la zona central

    La Moneda alista su último 8M: abre licitación y proyecta acto con 600 personas

    De republicanos al Frente Amplio: Servel rechaza el balance contable de 14 de los 24 partidos políticos

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026
    Negocios

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026

    Elizalde defiende gestión fiscal del gobierno y destaca que deuda pública “no aumentó respecto del año pasado”

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

    Video de Tom Cruise peleando con Brad Pitt hecho con IA inquieta a Hollywood por derechos de autor
    Tendencias

    Video de Tom Cruise peleando con Brad Pitt hecho con IA inquieta a Hollywood por derechos de autor

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Golpeando el banco: la furia de Javier Correa en Colo Colo tras lesionarse a semanas del Superclásico con la U
    El Deportivo

    Golpeando el banco: la furia de Javier Correa en Colo Colo tras lesionarse a semanas del Superclásico con la U

    En vivo: Colo Colo recibe a Unión La Calera en el Monumental por la tercera fecha de la Liga de Primera

    Manuel Pellegrini pide mesura en el Betis por la Champions: “No debemos confundir un deseo con una realidad”

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro
    Tecnología

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo
    Cultura y entretención

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    Al menos 12 palestinos mueren en nuevos ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego
    Mundo

    Al menos 12 palestinos mueren en nuevos ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego

    La posible heredera que emerge en Corea del Norte: ¿Quién es Kim Ju-ae?

    Delcy Rodríguez ordena el cierre de siete entes públicos, cuatro creados durante el mandato de Maduro

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York