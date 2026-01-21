Llamado a la inversión

SEÑOR DIRECTOR:

El éxito del nuevo gobierno dependerá de atraer inversión, un motor fundamental para el desarrollo. Será imprescindible emitir señales claras de certeza jurídica y de estabilidad económica.

El capital siempre busca confianza. Sin ella, el crecimiento se estanca, y las demandas sociales se vuelven financieramente imposibles. Si se quiere progresar, el Estado necesita ser un facilitador, garantizando reglas claras para todos aquellos que apuestan por el futuro de la nación.

Javier Salinas Rojas