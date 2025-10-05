Más caminos a la profesión docente

SEÑOR DIRECTOR:

El reciente informe de la OCDE (Education at a Glance 2025) recuerda que atraer a profesionales que cambian de carrera puede aliviar la escasez de docentes idóneos y enriquecer la enseñanza con más experiencia, conocimientos y habilidades.

Además, en otras áreas es necesario para estar al día ante los avances del conocimiento y las tecnologías.

Volviendo a educación en Chile, los programas de prosecución de estudios en Pedagogía han crecido sostenidamente, abriendo una oportunidad a miles de personas con vocación, pero sin formación inicial en educación.

Sin embargo, faltan ajustes clave: criterios de acreditación pertinentes, apoyos económicos para estudiantes que ya cuentan con un título técnico o profesional previo, e innovación en modelos formativos más intensivos, prácticos y adaptados a las trayectorias laborales previas.

Formar buenos profesores no es solo cuestión de atracción y selección temprana. También requiere reconocer que muchos llegan a la enseñanza tardíamente. Y no por eso son menos valiosos. Ellos y sus futuros estudiantes merecen una formación docente rigurosa, práctica y enfocada en el aprendizaje y la mejora continua.

Víctor Ruiz

Decano Facultad de Educación

Hugo Lavados M.

Rector

U. San Sebastián