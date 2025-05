Más empleos, menos política partidista

SEÑOR DIRECTOR:

En el marco de la Comisión de Transformación Digital e Inteligencia Artificial que tuve el honor de integrar como presidente de la CPC el año pasado, y tal como lo indicó la OCDE ya en 2022, hicimos un llamado de atención sobre la urgencia de apurar el tranco frente a los desafíos que nos presentan la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, que no solo están cambiando el cómo relacionarnos, sino que también la forma de trabajar generando oportunidades únicas, pero desafiando a empresas y trabajadores.

Así como nuestras empresas juegan un rol clave para adaptarse a estos cambios mediante la implementación de estrategias de negocio innovadoras, invirtiendo en tecnologías y capacitaciones, nada de esto es posible sin el compromiso de los trabajadores como protagonistas esenciales de estas transformaciones del siglo XXI.

No solo me refiero al desafío personal en el quehacer diario para tener acceso al uso de nuevas tecnologías, sino que también desde el mismo lugar de trabajo, mediante la búsqueda de cómo capacitarse acortando la brecha digital para que las empresas avancen exitosamente. No debemos olvidar que a las organizaciones las hacen las personas y sus capacidades.

Cada trabajador puede mitigar estos cambios y, en conjunto con los empleadores, impulsar al Estado para que cuente con mecanismos efectivos que no solo desarrollen y potencien aptitudes laborales para reducir la brecha, sino que también generar oportunidades de trabajo en línea con las habilidades de hoy.

Todos debemos con urgencia comprometernos a estar a la altura de esta transformación laboral; trabajadores, empleadores y la autoridad sin duda. El Ministerio del Trabajo no solo debe seguir preocupado de los trabajadores y de políticas partidistas, sino que también de potenciar las capacidades digitales que se requieren para crear empleos pensando en quienes aún no encuentran trabajo, pero que deben ser parte de este nuevo mundo laboral.

Ricardo Mewes Schnaidt

Ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio