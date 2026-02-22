Más que recaudar: el deber de administrar bien

SEÑOR DIRECTOR:

Cada vez que un ciudadano realiza una compra, paga 19% de IVA. Si emite boletas de honorarios, se le retiene 15,25%. Si es propietario, paga contribuciones. Si recibe una herencia, puede llegar a tributar hasta un 25%. Los cigarrillos soportan un impuesto cercano al 30%; el alcohol, además del IVA, paga 31,5% en destilados y 20,5% en vino y cerveza. Incluso al cargar bencina, cerca de la mitad del precio corresponde a impuestos específicos.

La carga tributaria es amplia y constante. Por ello, resulta legítimo exigir transparencia y prioridades claras en el gasto público, especialmente cuando se destinan recursos a un festival pornográfico en Valparaíso, a millonarios arriendos del SLEP o a ayudas internacionales sin consulta ciudadana.

La discusión de fondo no es solo cuánto se recauda, sino cómo y en qué se gasta.

Alejandro Gazmuri

Concejal de Villa Alemana

Victoria Ladrón de Guevara

Concejal de Limache