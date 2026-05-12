Maternidad en territorios extremos

SEÑOR DIRECTOR:

El reciente reportaje sobre mujeres que deben trasladarse desde territorios aislados para dar a luz visibiliza una realidad profundamente compleja y poco discutida en Chile.

Más allá de los riesgos obstétricos, estas medidas implican separación familiar, pérdida de redes de apoyo y un importante desarraigo territorial para mujeres que habitan zonas extremas como Puerto Williams, Juan Fernández o localidades australes de Aysén.

La seguridad materna es prioritaria. Sin embargo, quizás ha llegado el momento de reflexionar si el modelo actual logra equilibrar adecuadamente seguridad clínica, dignidad y pertinencia territorial.

Escuchar las experiencias de las propias comunidades podría abrir oportunidades para desarrollar modelos de atención más humanos y contextualizados para los territorios extremos del país.

Lilian Ferrer y Margarita Bernales

Investigadoras

Escuela de Enfermería UC