Minería 4.0: más allá de la innovación
SEÑOR DIRECTOR:
Más allá de producir, el desafío que enfrenta la minería chilena está en la innovación, donde a pesar de los montos acotados de inversión en I+D, los avances han sido notables.
Pero hay un desafío cultural importante: la aversión al error. Si bien esto es comprensible y necesario en las operaciones donde la seguridad y la precisión son prioritarias, es un obstáculo cuando se busca innovar en otros ámbitos.
En todas las áreas es factible aplicar innovación para mejorar productividad, seguridad y sustentabilidad, pero en la exploración hay un gran potencial para generar valor mediante la incorporación de tecnologías emergentes, como la IA, sensores avanzados, robótica; así como la digitalización de datos geológicos y operacionales, que permite aplicar analítica avanzada, acelerar la toma de decisiones, optimizar tiempos y costos. Además, posiciona al sector para responder con mayor agilidad a la creciente demanda global de minerales críticos para la transición energética.
Chile tiene talento, conocimiento y condiciones para liderar la minería del futuro. Sin embargo, tenemos que asumir que innovar implica probar, equivocarse dentro de los márgenes razonables y volver a intentar. La minería chilena puede ir más lejos, si se atreve.
Nelson Wilson
Socio de NTT DATA
