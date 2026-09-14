MK4 y propiedad

SEÑOR DIRECTOR:

Uno de los ejes prioritarios del Proyecto de Ley de Reforma al Mercado de Capitales -MK4-, recién ingresado al Congreso, es facilitar la adquisición de la primera vivienda, contemplando la creación de un Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), y así encaminar a los chilenos hacia la casa propia, intentando posicionar a Chile como un país de propietarios, en lugar de arrendatarios, lo cual es una muy buena noticia. Además, contribuye a revertir, en parte, el daño que causaron los retiros desde fondos de pensiones, que originaron un forado cercano a los US$50.000 millones, restándole profundidad al mercado de capitales, habiendo, consecuencialmente, alejado a las familias de la vivienda propia.

Ya lo advertía el gran pensador inglés y padre del liberalismo clásico, John Locke, hace más de tres siglos: la libertad no existe sin la propiedad.

Ignacio Garay P.

Abogado