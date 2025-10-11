Mujeres y adopción

SEÑOR DIRECTOR:

Escuchando en la radio a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, donde afirmaba que el rol del Ministerio es garantizar el respeto a los derechos de las mujeres y la igualdad, me pregunto: ¿qué lugar tienen aquellas que, en el ejercicio de su autonomía, deciden entregar a su hijo o hija en adopción?

Estas mujeres también toman decisiones sobre su cuerpo, su maternidad y sus derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, ¿reciben el mismo respeto, acompañamiento e información que otras? ¿Están realmente garantizados sus derechos? ¿Qué políticas o apoyos impulsa el Ministerio para este grupo que, muchas veces, enfrenta soledad, estigma y falta de orientación en uno de los momentos más complejos de su vida?

En tiempos en que se avanza en la implementación de una nueva Ley de Adopción, vale la pena abrir esta conversación. Reconocer y acompañar con respeto a las mujeres que optan por la cesión voluntaria no es solo una cuestión de justicia, sino de verdadera equidad de género.

Vivianne Galaz R.

Directora ejecutiva

Fundación San José para la Adopción