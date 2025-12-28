Negociación ramal: otra mala política económica

SEÑOR DIRECTOR:

Aprovechando el contexto de la reciente fecha navideña podemos hacer el siguiente ejercicio. Por ley se impone que todas las familias deben gastar la misma cantidad de dinero en sus compras navideñas. Digamos, 500 navideñopuntos (500 np). Las familias que han ahorrado para la fecha o disponen de más recursos, tendrán que gastar menos. Ahorrarse la diferencia o gastársela en otra cosa. Adiós regalos caros en esa familia. Si el papá quería gastar en un viaje 1.000 np, no podrá. En contraste, una familia con menos recursos tendrá problemas para cumplir con la ley. Si solo dispone para gastar 200 np, tendrá que endeudarse o dejar de hacer algo que consideraba más valioso para cumplir con la ley, que le obliga a gastar más.

Parece absurdo, y lo es, tanto como la negociación ramal, multinivel o como se le llame, que busca hacer que todas las empresas de dicha rama (o nivel) negocien lo mismo para todas, independiente de sus naturales diferencias estructurales o del momento. La medida afecta mucho más negativamente a las que no pueden pagar, pero también a las que sí pueden (¿acaso al papá del ejemplo no se le reprochará no irse de viaje, o no desembolsar mejores regalos?) Esto, lejos de contribuir a ir mejorando la mala situación laboral, pone otro obstáculo más.

Félix Berríos Theoduloz