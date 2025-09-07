Niños y candidatos presidenciales

SEÑOR DIRECTOR:

Sería de gran interés que en los próximos foros presidenciales los candidatos nos comentaran las siguientes estadísticas:

A) 2a Encuesta Nacional de Polivictimización: 57% de niños, niñas y adolescentes (NNA) entre 5 y 12 años es víctima de agresiones sicológicas por parte de sus cuidadores principales y 46% ha recibido algún ataque físico en el último año.

B) Defensoría de la Niñez: 74% de los NNA ha sufrido algún tipo de maltrato y 25% violencia sexual.

C) Martínez-Líbano & Yeomans-Cabrera, 2024: Prevalencia en los NNA a nivel severo o muy severo de depresión 29%, ansiedad 39% y estrés 22%.

D) Casen: 800 mil NNA en condición de pobreza multidimensional, sin acceso adecuado a salud, educación o vivienda.

E) Gendarmería: el 47% de la población penal inició su carrera delictiva a los 13 años.

La conclusión -muy triste pero inescapable- es que somos los chilenos los que estamos enfermando nuestra propia niñez, y que no hemos querido enfrentarnos a esa dolorosa realidad. Después nos quejamos de la delincuencia, y esperamos que los profesores, la policía y la construcción de más cárceles y reformatorios nos resuelvan el problema.

Los cambios culturales y de provisión de salud mental necesarios tomarán no menos de una o dos décadas de intervenciones a nivel masivo, trabajando con los cuidadores, profesores, y los propios niños, niñas y adolescentes.

Los candidatos tienen la palabra.

Mario Waissbluth