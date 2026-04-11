¿No crecemos por la mala política?

SEÑOR DIRECTOR:

La última encuesta Cadem trae un cambio que es muy relevante. Cuando en mayo de 2025 se le preguntaba a las personas cuál era el factor que más influía en el bajo crecimiento de Chile, la respuesta que más se repetía, con un 51%, era la delincuencia y el crimen, que se ubicaba en el primer lugar. En abril de 2026 esa cifra cayó al 23%, en el cuarto lugar.

La principal razón ahora, de acuerdo con los encuestados de 2026, es un sistema político ineficiente.

Al parecer, la contingencia ha hecho que la reforma al sistema político no sólo sea urgente para quienes estamos preocupados por nuestra institucionalidad pública, sino también ha pasado a ser percibida por la ciudadanía como la principal traba para el desarrollo de más y mejores oportunidades para nuestro país.

Juan Francisco Galli

Director ejecutivo Pivotes