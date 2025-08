No es por conveniencia, es por coherencia Dragomir Yankovic/Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

Desde los 14 años milito en la Democracia Cristiana. He estado en la DC cuando era impopular, cuando era incómoda y cuando muchos optaron por irse. Me quedé porque creí, y sigo creyendo, en una política que construye puentes sin perder su identidad. Pero hoy, cuando veo cómo se sacrifica la coherencia en nombre de una conveniencia electoral fugaz, siento que estamos ante uno de los momentos más difíciles de nuestra historia partidaria.

La DC nació para ser un punto de encuentro, no para diluirse en alianzas que desdibujan su vocación. No somos un apéndice del oficialismo ni una moneda de cambio en pactos cupulares. Nuestro electorado, que aún existe y tiene memoria, no nos pide sumarnos a cualquier gobierno a cambio de cargos; nos pide consecuencia, valentía y capacidad de representar una visión distinta, humanista, comunitarista y democrática.

Desde Coyhaique, lo vemos con claridad: las regiones ya no aceptan ser espectadoras de decisiones tomadas en cuatro cuadras de la capital. El centralismo no solo margina, también impone. Y cuando esa imposición viene desde nuestros propios partidos, se vuelve aún más difícil de tolerar.

Seguiremos trabajando desde Aysén por una política que no se rinde ante la presión coyuntural, sino que responde a un deber mayor, representar con honestidad las convicciones que nos trajeron hasta aquí.

Carlos Gatica Villegas

Alcalde de Coyhaique