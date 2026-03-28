SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Pido coherencia

    Por 
    Cartas al director
    Bencinas anotarán otra fuerte alza a partir de este jueves

    SEÑOR DIRECTOR:

    El gobierno se escuda en una guerra ajena para justificar el alza de los combustibles. Puede ser cierto que no provocó ese conflicto, pero cuesta entender que mire con simpatía a los mismos gobiernos y liderazgos que aparecen entre los responsables inmediatos de esta nueva crisis mundial. La contradicción es evidente: no se puede solidarizar políticamente con las potencias que ayudan a incendiar el escenario internacional y, al mismo tiempo, lamentar sus consecuencias cuando esas mismas decisiones encarecen la vida de los chilenos.

    Rodrigo Reyes Sangermani

    Más sobre:GobiernoAlza de bencinaTrump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hombre muere luego de ser atacado por su tío tras riña familiar ocurrida en Macul

    EE.UU. despliega al buque USS Tripoli con 3.500 marinos en medio de guerra contra Irán

    Por un clavo

    Irán llega a un acuerdo con Pakistán y Tailandia para permitir el paso de buques con petróleo por el estrecho de Ormuz

    “Trascienden gobiernos y deben continuar”: Exministro Muñoz critica anuncio de paralización de obras de ciclovía en la Alameda

    “Lista para lo que se viene”: partido de María Corina Machado reabre su sede en Caracas

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Temblor hoy, sábado 28 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 28 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Hombre muere luego de ser atacado por su tío tras riña familiar ocurrida en Macul
    Chile

    Hombre muere luego de ser atacado por su tío tras riña familiar ocurrida en Macul

    “Trascienden gobiernos y deben continuar”: Exministro Muñoz critica anuncio de paralización de obras de ciclovía en la Alameda

    Colegio de Profesores pide no recortar recursos a Educación tras crimen de inspectora en Calama

    Por un clavo
    Negocios

    Por un clavo

    Muere José Rosenberg, fundador de Rosen, a los 92 años

    Presidente de Comisión de Energía de la Cámara, Cristian Tapia, valora aplazamiento del alza de cuentas de la luz

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades
    Tendencias

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades

    ¿Por qué los gatos caen de pie? Esta es una explicación científica de un misterio sin resolver

    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

    Natalia Duco visita las dependencias de la Comisión Nacional de Control de Dopaje
    El Deportivo

    Natalia Duco visita las dependencias de la Comisión Nacional de Control de Dopaje

    Obligación para la U: Unión La Calera remonta en el epílogo y derrota a La Serena en la Copa de la Liga

    Matías Soto se hace gigante en Bucaramanga: gana el primer Challenger de su carrera y vuelve al Top 300 del ranking

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular
    Tecnología

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Tech World 2026 presenta la inteligencia artificial híbrida de Lenovo en Chile

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    Muere Shinichiro Sato, baterista de The Pillows, a los 61 años
    Cultura y entretención

    Muere Shinichiro Sato, baterista de The Pillows, a los 61 años

    Muere el actor James Tolkan: estrella de Volver al futuro y Top Gun

    Reseña de libros: de Luis López Carrasco a Marcelo Escobar

    EE.UU. despliega al buque USS Tripoli con 3.500 marinos en medio de guerra contra Irán
    Mundo

    EE.UU. despliega al buque USS Tripoli con 3.500 marinos en medio de guerra contra Irán

    Irán llega a un acuerdo con Pakistán y Tailandia para permitir el paso de buques con petróleo por el estrecho de Ormuz

    “Lista para lo que se viene”: partido de María Corina Machado reabre su sede en Caracas

    Dentro de una consulta de sexo tántrico
    Paula

    Dentro de una consulta de sexo tántrico

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0