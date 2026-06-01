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    Cartas al Director

    Notable fallo

    Por 
    Cartas al director
    Santiago, 16 de octubre 2025. Palacio de los Tribunales de Justicia en Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    En un notable fallo del 27 de mayo, la Corte Suprema por cinco votos contra cero, absolvió a seis militares enjuiciados por violaciones a los derechos humanos perpetrados en Valdivia “a contar del 11 de septiembre de 1973”, según reza la causa rol 3-20212 sustanciada por el Ministro en Visita extraordinaria Álvaro Mesa Latorre.

    Esta contundente resolución deja en evidencia lo injusto de las genéricas calificaciones de “genocidas” y “criminales”, que se atribuye -sin más- a todos los hombres y mujeres condenados por acusaciones de violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar. Me temo que, si se revisaran aquellos fallos con el mismo criterio del caso en comento, se detectarían vicios similares o incluso peores.

    No obstante, siendo difícil retrotraer la justicia a la “cosa juzgada” -aunque para los militares también se ha obviado este elemental principio- confío en que, a futuro, habrá mayor acuciosidad en la ponderación de las pruebas, pese al amplio margen de arbitrariedades que permite el sistema inquisitivo a que están sometidos los exuniformados.

    Miguel A. Vergara Villalobos

    Más sobre:Corte SupremaJusticiaSistema inquisitivoMilitares

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