SEÑOR DIRECTOR:

Según fuentes de la Superintendencia de Educación, las denuncias por convivencia escolar vienen en alzas sostenidas desde el año 2022. Solo el primer trimestre del año escolar 2025 ya había un aumento de un 14,2% en comparación al mismo tramo del año anterior. Para este año la situación no se advierte que vaya a cambiar, a pesar de los esfuerzos legislativos por asegurar entornos educativos armónicos.

Y si bien estas situaciones complejas aquejan principalmente al entorno educativo, al parecer no es eficiente sobrecargar con más protocolos y reglamentos a los colegios sin un fortalecimiento a las familias. Urge que el núcleo fundamental de la sociedad sea apoyado desde el propio Estado para lograr reconstruir valores un tanto olvidados pero necesarios para una sana convivencia: el sentido de autoridad, el respeto, la responsabilidad, entre otros.

Sebastián Pezoa Díaz

Fundación Creando Puentes