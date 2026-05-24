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    Cartas al Director

    Operativo en Temucuicui

    Por 
    Cartas al director
    i.

    SEÑOR DIRECTOR:

    El operativo realizado esta semana en Temucuicui, en la Macrozona Sur, reviste alta relevancia por, al menos, seis razones.

    Primero, permitió la detención de Jorge Huenchullán, prófugo de la justicia desde 2021 y considerado uno de los principales líderes de la Resistencia Mapuche Malleco (RMM), una de las orgánicas radicalizadas y terroristas más peligrosas de la zona.

    Segundo, constituye una demostración concreta de coordinación eficaz entre distintas instituciones del Estado —FF.AA., policías, Ministerio Público y Gobierno— actuando con un objetivo común y obteniendo un resultado de excelencia.

    Tercero, se trató de una intervención de alta complejidad operativa. Dadas las características del sector, existía una probabilidad significativa de enfrentamientos o de fuga del objetivo, tal como había ocurrido en el pasado. Ninguno de esos escenarios se materializó.

    Cuarto, desde el retorno a la democracia no existen precedentes de un operativo de estas características: una inserción terrestre con maniobras distractoras y otra aérea, mediante un helicóptero blindado del Ejército de Chile, para concretar la extracción inmediata del principal detenido. Una planificación impecable.

    Quinto, el operativo transmite una señal clara a la ciudadanía: no puede existir ningún espacio de la Macrozona Sur ajeno a la presencia y al control del Estado de Derecho.

    Sexto, este resultado es fruto de años de experiencia acumulada en la zona, del trabajo de muchas personas y también de aprendizajes obtenidos a partir de errores y lecciones del pasado.

    Con todo, es necesario advertir —como quedó demostrado con los atentados posteriores— que la amenaza de la violencia y el terrorismo persiste con fuerza. Además, muchos de los integrantes de estas orgánicas siguen libres y otros, sin perjuicio de estar detenidos, aún no han sido condenados y se encuentran a la espera de juicio, como ocurre con imputados vinculados al atentado al Molino Grollmus, la Coordinadora Arauco Malleco o la RMM.

    En ese contexto, resulta indispensable avanzar en una estrategia integral, sostenida y con unidad de acción del Estado para la Macrozona Sur. El operativo en Temucuicui demuestra que la capacidad del Estado se fortalece cuando existe coordinación, experiencia, profesionalismo y decisión.

    Pablo Urquízar

    Coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo UNAB

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