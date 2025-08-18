Pan para hoy, hambre para mañana

SEÑOR DIRECTOR:

Duele y produce impotencia la tremenda irresponsabilidad fiscal que ha tenido el presente gobierno.

Revisando cifras emitidas por el Banco Central, uno puede dar cuenta que el ahorro bruto del Estado cayó en aproximadamente US$ 20.000 millones en la pandemia (57% del total), lo que según mi parecer es justificable. Ahora, en el periodo presidencial de Gabriel Boric, los mismos ahorros cayeron cerca de US$ 15.000 millones (50% del total); el único problema es que ya no se necesita combatir la pandemia del Covid-19 nivel nacional (si la pandemia de la ineficiencia gubernamental).

El gobierno se ha jactado de que la deuda no ha aumentado tanto en este periodo, pero obviamente si “rompemos el chanchito” ya no es necesario tomar deuda.

Las preguntas son: ¿Qué pasará el día que llegue una próxima crisis o pandemia? ¿Estaremos preparados? ¿Querremos que nos aumenten los impuestos para combatirla?

Domingo Cruzat E.