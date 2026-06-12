Papa milagroso
SEÑOR DIRECTOR:
El Congreso de Diputados español, al igual que el nuestro, es normalmente un verdadero campo de batalla y de descalificaciones entre adversarios.
En su visita de esta semana al Congreso en Madrid, el Papa León XIV logró su primer milagro. No hubo descalificaciones y el entusiasmo se desató entre todos.
Desde la ultraderecha a la ultraizquierda, los diputados cerraron en un aplauso unitario de siete minutos y gritos de todos los bandos ¡viva el Papa! ¡viva España!
Qué bien nos haría una visita Papal.
Gonzalo Mardones V.
Arquitecto
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