Cartas al Director

“Parásitos”

Por 
Cartas al director
Santiago 1 de noviembre 2024. Se inicia la marcha por el paro nacional de funcionarios pblicos Dragomir Yankovic/Aton Chile} DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

SEÑOR DIRECTOR:

En los mismos días que el candidato Kast pide tardías disculpas por campañas políticas sucias y difamatorias, conocemos la temeraria columna de quién trabajó (“parásito” en sus propias palabras), en el Estado durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, al igual que la mayoría de los que forman el círculo cercano del candidato republicano.

Hoy ideólogo de dicha propuesta presidencial, Valenzuela asume una autoimpuesta superioridad moral para denunciar, cual “Pilatos”, un Estado “podrido”, plagado de “parásitos” y “castas” que profitan de él. ¿Olvida acaso que se alimentó de ese cuerpo que hoy desprecia? ¿Olvida acaso que fue asesor parlamentario por años en el Congreso o jefe de gabinete del exsubsecretario Rodrigo Álvarez, autoridad de nuestro primer gobierno con Sebastián Piñera? Si el Estado está infestado, él fue parte del ecosistema.

No recuerdo si prestó alguna otra asesoría en ese tiempo o también en nuestro segundo gobierno, pero sí sé que varios de los hoy “colaboradores” de su candidato si lo hicieron (algunos muy bien y aún en privado, orgullosos de ello, aunque silentes por miedo al “reproche moral”).

Es evidente que el Estado necesita una profunda reforma, sin embargo, nada distingue la “cruzada purista”, casi mesiánica de Valenzuela, con la misma consigna de la que se jactaban Giorgio Jackson y el Frente Amplio, asumiendo que representan a los “buenos”, que vienen a limpiar lo sucio, que el país empieza con ellos.

La política convertida en cruzada moral y Chile atrapado entre redentores que se parecen más de lo que están dispuestos a admitir, solo es tierra fértil para el populismo y la mediocridad.

Felipe Salaberry

Exdiputado UDI y ex subsecretario de Desarrollo Regional con Sebastián Piñera

