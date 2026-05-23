SEÑOR DIRECTOR:

Las pataletas de Manouchehri ante la Contraloría cuestan tiempo y dinero de todos los contribuyentes cada vez que éste decide recurrir a ella por un capricho. Los parlamentarios deberían rendir algún tipo de caución y/o garantía de seriedad antes de requerir su intervención en algún asunto. Basta de instrumentalizar frívolamente nuestras instituciones públicas.

Ignacio Garay P.

Abogado