Pataletas
SEÑOR DIRECTOR:
Las pataletas de Manouchehri ante la Contraloría cuestan tiempo y dinero de todos los contribuyentes cada vez que éste decide recurrir a ella por un capricho. Los parlamentarios deberían rendir algún tipo de caución y/o garantía de seriedad antes de requerir su intervención en algún asunto. Basta de instrumentalizar frívolamente nuestras instituciones públicas.
Ignacio Garay P.
Abogado
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