Paz entre Rusia y Ucrania

SEÑOR DIRECTOR:

La nota publicada por La Tercera el 21 de noviembre sobre plan propuesto por EE.UU. para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania tiene un detalle extremadamente preocupante: la idea de una posible cesión de los territorios ucranianos ocupados por Moscú desde su invasión en 2022, entre otros.

Esto se sumaría a la anexión rusa de Crimea en 2014, lo cual evidenciaría que, tal como lo planteó a inicios de este siglo el destacado politólogo norteamericano John Mearsheimer, “cuando las ganancias por conquista son acumulables, la incorporación de territorios por la fuerza se convierte en una opción atractiva”.

Dado el incentivo que podría generar dicha propuesta, EE.UU. debería incorporar un “seguro de vida” para Ucrania, como permitirle ingresar a la OTAN o una protección similar a la que le brinda, mediante el despliegue de tropas norteamericanas, a Corea del Sur y Japón por las amenazas que estos enfrentan en Asia.

Tal como sostuvo en un libro el año pasado Bruno Tertrais, experto francés en relaciones internacionales, aquí “lo que está en juego es la propia existencia física de ciertos estados o, en su defecto, su legitimidad para existir como entidades políticas independientes”.

César Iribarren Arsuaga

Cientista político