Pensar en todos los tipos de empresas
SEÑOR DIRECTOR:
En época de programas y revisión de medidas económicas, es importante recordar que las Pymes en Chile son responsables de cerca del 65% del empleo nacional, y que las empresas son sensibles a las regulaciones del mercado que se han ido implementando en el último tiempo.
También es altamente recomendable no olvidar que emprendedores o empresas más pequeñas tienen menos hombros y espaldas que las grandes compañías, y que su afectación significa impactar directamente a miles de familias en todo Chile. Pensar en todos los tipos de empresas es, por lo tanto, el llamado a quienes tienen la capacidad de promover su progreso o provocar su estancamiento.
María Soledad Correa
Directora ejecutiva de ChileConverge
