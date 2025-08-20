SEÑOR DIRECTOR:

En época de programas y revisión de medidas económicas, es importante recordar que las Pymes en Chile son responsables de cerca del 65% del empleo nacional, y que las empresas son sensibles a las regulaciones del mercado que se han ido implementando en el último tiempo.

También es altamente recomendable no olvidar que emprendedores o empresas más pequeñas tienen menos hombros y espaldas que las grandes compañías, y que su afectación significa impactar directamente a miles de familias en todo Chile. Pensar en todos los tipos de empresas es, por lo tanto, el llamado a quienes tienen la capacidad de promover su progreso o provocar su estancamiento.

María Soledad Correa

Directora ejecutiva de ChileConverge