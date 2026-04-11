Permisos de edificación
SEÑOR DIRECTOR:
El gobierno anunció que modificará la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) en varios aspectos y uno de ellos se refiere a la ampliación de la vigencia de 3 a 6 años de los permisos de edificación, materia contenida en el artículo 1.4.17 de tal OGUC.
Le proponemos a la autoridad competente que no exista caducidad de esos actos administrativos, mientras se mantengan inalteradas las normas de los planes reguladores y que, solo cuando las modificaciones de los mismos sean más restrictivas, previamente se fijen plazos de sus vigencias.
Patricio Herman
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