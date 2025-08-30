SEÑOR DIRECTOR:

En relación a la carta del 25 de agosto titulada “Revitalizar el casco histórico de Santiago”, me permito compartir plenamente la propuesta de la candidata presidencial Evelyn Matthei, en cuanto a recuperar cuatro centros históricos incluyendo el de la capital.

Es alentador ver que este tema, tan crucial para nuestra identidad, esté en el programa político (ojalá todos los candidatos se sumen a esta iniciativa). Sin embargo, es necesario destacar que los cascos históricos y los 413 monumentos públicos vandalizados a partir del 18 de octubre de 2019 en las diferentes capitales regionales y otras ciudades, aún no han sido restaurados, principalmente en algunos casos por la burocracia del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), lo que afecta gravemente la imagen de nuestro país.

Es prioritario que el próximo gobierno se comprometa en la recuperación de los espacios públicos y monumentos conmemorativos y artísticos. Que la elaboración de un plan integral de restauración, que involucre a académicos del área de la arquitectura y expertos en patrimonio, en coordinación con el CMN, pueda transformar estos lugares en verdaderos núcleos de vida urbana, cultural y turística.

Espero que este llamado a la acción resuene y podamos ver un verdadero compromiso de las autoridades que asuman en marzo del año 2026.

Eduardo Villalón Rojas

Exconsejero del Consejo de Monumentos Nacionales