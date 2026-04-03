Políticas efectivas para la primera infancia

SEÑOR DIRECTOR:

Celebro la decisión del gobierno de poner el foco en la primera infancia, etapa donde se sientan las bases del desarrollo integral de cada ser humano. Aplaudo también el compromiso ratificado por el Presidente para que, en 2030, todos los niños y niñas de Chile aprendan a leer comprensivamente antes de finalizar 2.º básico.

Frente a este valioso desafío, hago una recomendación. Cuando hablamos de aprendizaje y máximo desarrollo, enfrentamos procesos que son complejos y en ningún caso lineales. Por lo mismo, es vital entender que algo que funciona en un lugar no necesariamente funcionará en otro.

Para que estas políticas sean verdaderamente efectivas, es indispensable que las soluciones sean pertinentes y se construyan con las personas. Es clave considerar a cada niño y su realidad para diseñar intervenciones contextualizadas. Esto implica dejar de lado las recetas únicas y garantizar el involucramiento de todos los actores del sistema en la creación de estas soluciones.

Solo a través de este esfuerzo conjunto y situado en la realidad de cada comunidad, podremos alcanzar metas tan loables y ansiadas por la mayoría de los chilenos.

Marcela Marzolo

Educadora de Párvulos