Postulación a la ONU

SEÑOR DIRECTOR:

Sorprende que algunos personeros de la derecha chilena -embelesados tal vez con la burocracia internacional “newyorkina”, o quizás confundidos creyendo que se trataba de un asunto de Estado- hayan corrido a prestarle apoyo a esta aventura presidencial (en sede ONU), que de resultar exitosa contribuirá a instalar una agenda política y valórica nada más ajena y contraria a las ideas que dicen profesar estos entusiastas políticos.

Abrazarse con el adversario en amistad cívica es algo sano, pero la ingenuidad nunca será buena consejera.

Carlos Bombal Otaegui