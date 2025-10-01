Postulación a la ONU
SEÑOR DIRECTOR:
Sorprende que algunos personeros de la derecha chilena -embelesados tal vez con la burocracia internacional “newyorkina”, o quizás confundidos creyendo que se trataba de un asunto de Estado- hayan corrido a prestarle apoyo a esta aventura presidencial (en sede ONU), que de resultar exitosa contribuirá a instalar una agenda política y valórica nada más ajena y contraria a las ideas que dicen profesar estos entusiastas políticos.
Abrazarse con el adversario en amistad cívica es algo sano, pero la ingenuidad nunca será buena consejera.
Carlos Bombal Otaegui
