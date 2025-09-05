Premio Nacional a José Bengoa

SEÑOR DIRECTOR:

Con profunda alegría, saludo la decisión del Ministerio de Educación de conceder el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2025 a nuestro exrector y académico emérito José Bengoa.

Este reconocimiento honra a una trayectoria intelectual y académica que ha marcado un camino señero en la investigación sobre los pueblos indígenas, la ruralidad y la pobreza, tanto en Chile como en América Latina. El profesor Bengoa ha sido pionero en visibilizar las historias, culturas y formas de vida de comunidades históricamente marginadas, contribuyendo a un debate imprescindible sobre la justicia, la interculturalidad y la vida social.

Sus obras fundamentales, como Historia del pueblo mapuche, la serie dedicada a la vida comunitaria y sus escritos nacidos de viajes y experiencias en diversos rincones de nuestro continente, han permitido describir y comprender la racionalidad profunda de América Latina. Su pensamiento se ha caracterizado por una mirada crítica, lúcida y comprometida con la dignidad de las personas y la construcción de un país más inclusivo.

Esta universidad se siente especialmente distinguida al tener en su exrector a un pensador que conjuga excelencia académica y compromiso social. Este galardón confirma que la reflexión rigurosa y comprometida puede transformar nuestra comprensión del presente y abrir horizontes de futuro.

Álvaro Ramis Olivos

Rector

Universidad Academia de Humanismo Cristiano