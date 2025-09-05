SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Premio Nacional a José Bengoa

Por 
Cartas al director
Premio Nacional a José Bengoa

SEÑOR DIRECTOR:

Con profunda alegría, saludo la decisión del Ministerio de Educación de conceder el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2025 a nuestro exrector y académico emérito José Bengoa.

Este reconocimiento honra a una trayectoria intelectual y académica que ha marcado un camino señero en la investigación sobre los pueblos indígenas, la ruralidad y la pobreza, tanto en Chile como en América Latina. El profesor Bengoa ha sido pionero en visibilizar las historias, culturas y formas de vida de comunidades históricamente marginadas, contribuyendo a un debate imprescindible sobre la justicia, la interculturalidad y la vida social.

Sus obras fundamentales, como Historia del pueblo mapuche, la serie dedicada a la vida comunitaria y sus escritos nacidos de viajes y experiencias en diversos rincones de nuestro continente, han permitido describir y comprender la racionalidad profunda de América Latina. Su pensamiento se ha caracterizado por una mirada crítica, lúcida y comprometida con la dignidad de las personas y la construcción de un país más inclusivo.

Esta universidad se siente especialmente distinguida al tener en su exrector a un pensador que conjuga excelencia académica y compromiso social. Este galardón confirma que la reflexión rigurosa y comprometida puede transformar nuestra comprensión del presente y abrir horizontes de futuro.

Álvaro Ramis Olivos

Rector

Universidad Academia de Humanismo Cristiano

Más sobre:Premio Nacional de Humanidades y Ciencias SocialesJosé BengoaAmérica Latina

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Productividad no repunta en Chile: comité de expertos ve alzas anuales de solo 0,5% hasta 2030

Clínicas alertan por fuerte aumento en últimos dos meses de la deuda que el Estado mantiene con ellas: apuntan a Hacienda

Chile actualiza su Política Nacional de Desarrollo Urbano con foco en descentralización y equidad territorial

Caso Farmacias Populares: CDE ahora persigue civilmente a Jadue y lo demanda por más de tres mil millones de pesos

Reforma de Financiamiento de Educación Superior entra en pausa hasta octubre y no se votaría antes de elecciones

Renuncia director de Canal 13, Patricio Góngora, tras ser vinculado a supuesta “red de bots”

Lo más leído

1.
A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

2.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

3.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

4.
Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Chile por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Chile por las Eliminatorias

5.
Con severos castigos económicos y para el público: la U vence a Independiente en la Conmebol y avanza en la Sudamericana

Con severos castigos económicos y para el público: la U vence a Independiente en la Conmebol y avanza en la Sudamericana

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

Chile actualiza su Política Nacional de Desarrollo Urbano con foco en descentralización y equidad territorial
Chile

Chile actualiza su Política Nacional de Desarrollo Urbano con foco en descentralización y equidad territorial

Caso Farmacias Populares: CDE ahora persigue civilmente a Jadue y lo demanda por más de tres mil millones de pesos

Reforma de Financiamiento de Educación Superior entra en pausa hasta octubre y no se votaría antes de elecciones

Productividad no repunta en Chile: comité de expertos ve alzas anuales de solo 0,5% hasta 2030
Negocios

Productividad no repunta en Chile: comité de expertos ve alzas anuales de solo 0,5% hasta 2030

Clínicas alertan por fuerte aumento en últimos dos meses de la deuda que el Estado mantiene con ellas: apuntan a Hacienda

Comisión asesora propone recorte fiscal de US$2.000 millones: La mitad del ajuste es en gratuidad y licencias médicas

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton
Tendencias

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

Michael Clark anuncia apelación de la U a Conmebol por el duro castigo al público azul en la Sudamericana
El Deportivo

Michael Clark anuncia apelación de la U a Conmebol por el duro castigo al público azul en la Sudamericana

Una formación inédita: revisa el equipo con el que la Roja de Nicolás Córdova visita a Brasil en el Maracaná

Con severos castigos económicos y para el público: la U vence a Independiente en la Conmebol y avanza en la Sudamericana

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC
Finde

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”
Cultura y entretención

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Trump cambiará el nombre del Departamento de Defensa de EE.UU. a Departamento de Guerra
Mundo

Trump cambiará el nombre del Departamento de Defensa de EE.UU. a Departamento de Guerra

Trump gana una batalla: Tribunal de apelaciones bloquea orden judicial para cerrar el “Alcatraz de los Caimanes”

Lula llama a la movilización popular en Brasil contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral