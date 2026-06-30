Prioridad en seguridad

SEÑOR DIRECTOR:

El primer trimestre del gobierno del Presidente José Antonio Kast deja ver cómo el Ejecutivo logró articular el debate legislativo a su favor. Lo consiguió mediante la presentación de proyectos de ley y la asignación de urgencias a iniciativas relevantes.

Las urgencias permitieron concentrar las materias prioritarias del Ejecutivo, con la seguridad como mayor énfasis. Aunque surgieron dudas sobre la existencia de un plan en esta materia, la actividad legislativa matiza esa percepción. El gobierno asignó urgencia a 29 proyectos de seguridad ciudadana, en su mayoría iniciativas preexistentes que retomó e incorporó a su agenda. Esa actividad sugiere que el Ejecutivo logró instalar el tema en el Congreso con más eficacia de la que el debate público reconoció.

Ignacia Álvarez Rodríguez

Investigadora Fundación P!ensa