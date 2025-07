SEÑOR DIRECTOR:

Como firmantes de la inserción en El Mercurio, llamando a un programa y lista parlamentaria única de la oposición queremos manifestarle nuestro desacuerdo con su editorial de ayer respecto de ese tema.

En primer lugar, a la izquierda le conviene caricaturizar la lista como una de “empresarios” para construir una narrativa del gran dinero pauteando a la política porque es funcional a sus intereses políticos-electorales de dividir a su rival. Si los empresarios pautearan a los políticos lo que quieren y cuando quieren no haría falta una carta, se haría en privado. En la carta hay más médicos o abogados firmando que empresarios, pero claro destacar doctores no calza con la narrativa, de manera que la editorial lo soslaya. En cualquier lista representativa de la sociedad chilena debiera haber un 10% de empresarios y eso no es indicativo de nada, salvo de representatividad de un grupo de chilenos.

La sociedad civil en la derecha participa en política de forma pacífica. Esta es una forma de hacerlo: una carta abierta al diario. Eso habla de una democracia sana, en que la sociedad civil influye en forma transparente y pacífica en el devenir político de un país. Suponemos que el editorial no preferirá las formas de presión que usa la izquierda, con funas, tomas, paros y quemas de buses, estaciones de metro, iglesias y otras demasías.

No es ingenuo que la sociedad civil trate de emplazar a la política a hacer lo correcto aunque no le convenga a los políticos o resulte impopular. Era ingenuo oponerse a los retiros, porque la política estaba jugada en su favor, pero muchos nos opusimos y lo hicimos ver públicamente, porque era malo para Chile y sus pensiones. Muchos seguiremos presionando por la modernización del Estado, por el cumplimiento de las metas fiscales, por la rebaja de impuestos, por la reforma del sistema político, etc, aunque sea ingenuo y difícil de lograr, pero es lo correcto de hacer.

Sería bueno que el editorialista recordara que en países dirigidos por los comunistas, ni su diario, ni la inserción, ni su editorial ni esta carta habrían visto la luz del día.

El editorial sostiene que una democracia sana, invita a muchas y variadas listas a competir, pero eso sí que es ingenuo, cuando lo que se busca es elegir congresistas y no hacer señales testimoniales que puedan comprometer el futuro del país. Muchas listas hoy, solo ayudan a recaudar más plata por votos a los partidos, eso es bueno para los políticos, pero malo para Chile. Nosotros entre la política y nuestro país, elegimos a Chile. Nos hubiera gustado que su diario hiciera lo mismo.

Raúl Alcaíno L.

Ingeniero Civil Universidad de Chile

Gerardo Varela A.

Abogado Universidad de Chile