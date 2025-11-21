SEÑOR DIRECTOR:

Los resultados del domingo revelan algo más profundo que un mal desempeño de Chile Vamos y el avance de Republicanos. Ellos también evidencian un quiebre de la alianza liberal–conservadora que articuló a la derecha por décadas, y cuyo equilibrio descansaba en la modernización económica, orden institucional y cierta continuidad cultural como soporte de la vida social.

Esta estructura comenzó a fisurarse cuando parte del liberalismo comenzó a tratar al conservadurismo como un lastre a superar, desautorizó el debate interno y redujo preocupaciones como la familia, identidad o comunidad a simples prejuicios, propios de la ignorancia y la falta de educación ilustrada. Esta estrategia –intencional o no– llevó al hartazgo a voces conservadoras, cuya identificación actual con Chile Vamos es considerablemente menor.

El liberalismo sobreestimó el arraigo social de su agenda. Asumió que su presencia en ciertos círculos de élite expresaba una influencia cultural más amplia. Su lenguaje tecnocrático e ilustrado no logró conectar con las preocupaciones de las mayorías, aún organizadas en torno a preguntas de pertenencia, certezas morales y comunidad. En ese marco, el intento de reordenar la agenda valórica hacia sensibilidades progresistas fue percibido por muchos como una suave forma de cancelación.

El éxito de Republicanos, en este sentido, debe ser leído también como la expresión emocional de un mundo que se sintió desplazado dentro de su propia coalición. Si la derecha tradicional quiere recomponer un proyecto común entre ambos mundos, debe partir por reconocer que ninguna coalición puede sostenerse mientras una de sus mitades se siente sistemáticamente desautorizada por la otra.

Emilia García

Cristián Stewart

IdeaPaís