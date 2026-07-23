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    Cartas al Director

    “Quién gana cuándo gana Quiroz”

    Por 
    Cartas al director
    Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue el rostro de la megarreforma de José Antonio Kast.

    SEÑOR DIRECTOR:

    Daniel Matamala, en su columna titulada como esta carta, habla de “ganadores indiscutibles” en el proyecto de ley de reconstrucción. Afirma que el Estado estaría entregando “regalos” a los ricos al bajar los impuestos a las empresas, al ahorro —como contribuciones y transacciones— y al simplificar la burocracia inútil.

    Bajar el impuesto corporativo de 27% a un 23% no es un obsequio para nadie y menos a los grandes empresarios porque, aunque a Matamala le moleste, no lo crea o aún no lo entienda, las empresas grandes son de todos los chilenos, a través de los ahorros en las AFP, cuyo valor se ha más que triplicado gracias en parte a que han crecido. Además, si sus dueños son ricos o pobres tampoco importa, porque lo relevante es que esas empresas den más y mejor trabajo. Si las asfixian a impuestos, pierden ricos y pobres, pero especialmente los pobres, porque los ricos tienen cómo salvarse. Además, impuestos altos protegen a las grandes empresas porque hacen muy difícil la competencia para las chicas y, en el largo plazo, no los sufren tanto sus dueños como los trabajadores quienes, a través de menor productividad, reciben menores salarios.

    Matamala alega que el Estado debería “compensar” esas bajas de impuestos. ¿Por qué habla de “compensaciones” y no de “subir impuestos”? ¿Por qué ignora que el gobierno ha insistido que compensará bajando gastos? El Estado de Chile no tiene un problema de recaudación tiene un problema de gasto.

    El Estado no crea riqueza ni es dueño de ella. Los recursos los creamos nosotros, los chilenos, y a los políticos les gusta administrarlos para ganar votos y mantenerse en el poder. Hablar de regalos es un despropósito porque nadie puede regalar lo que no es suyo. Finalmente, el impuesto a las personas, que es lo que realmente pagan los ricos, no se ha reducido, aunque Matamala no entienda cómo ni por qué.

    Fernando Claro

    Director ejecutivo FPP

    Bastián Romero

    investigador FPP

    Más sobre:ImpuestosCompensacionesEstadoDaniel Matamala

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