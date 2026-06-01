Reactivación económica y natalidad

SEÑOR DIRECTOR:

La brecha de 19 puntos porcentuales entre la participación laboral femenina y masculina no responde a situaciones coyunturales, sino que es el reflejo de un sistema laboral que urge modernizar. A las madres se les pide trabajar como si no tuviesen hijos y criar como si no tuviesen trabajo.

Las cifras son concluyentes. Según el estudio “Maternidad y Desigualdad de Género en el Mercado del Trabajo” (2023), tras convertirse en madres, los ingresos de las mujeres caen un 35% en el sector privado y un 20% en el sector público. A su vez, el estudio “El costo invisible de ser madres” (2025) revela que el 82% de las mujeres percibe un impacto adverso en su desarrollo profesional, y un 63% afirma que habría tenido más hijos si la maternidad no afectara su carrera. Esta realidad posterga el talento femenino y presiona a la baja nuestra crítica tasa de natalidad. Chile es el país con la tercera tasa de natalidad más baja del mundo. ¿Qué economía resiste en el mediano plazo esta realidad? Si la reactivación económica propuesta por el Ejecutivo —que será vista esta semana en el Senado— aspira a ser una reforma sustentable, abordar esta realidad debe ser una prioridad de todo el arco político.

Para materializar soluciones efectivas, el Ejecutivo debe acelerar, sin constantes dilataciones, la tramitación del proyecto de ley de sala cuna universal e incentivar medidas de conciliación. Debemos entender que la sala cuna y la conciliación no son un costo, sino una inversión país indispensable. Evitar este debate, ya sea por su complejidad técnica o simplemente por invisibilizarlo ante la falta de voluntad, constituye una miopía que posterga el problema hoy, pero compromete severamente el progreso, el desarrollo y el tejido social del futuro. El desafío es avanzar hacia una economía en donde el bienestar de la familia no se sostenga sobre el sacrificio de nadie, y donde madres y padres puedan desarrollarse y educar a sus hijos con libertad y dignidad.

Verónica Campino García-Huidobro

Cofundadora Fundación YoQuieroEstar